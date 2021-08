Coop Alleanza 3.0 sosterrà le azioni di protezione della popolazione afghana e invita a firmare la petizione per creare corridoi umanitari

Coop Alleanza 3.0 è a fianco della popolazione afghana: il dramma dell'Afghanistan è di proporzioni enormi e richiede interventi urgentissimi di protezione e di aiuto umanitario da parte dei paesi occidentali. È anche e soprattutto il dramma delle donne afghane, già oggi nel mirino dei talebani e che secondo le più accreditate fonti internazionali lo saranno ancora di più quando l'occupazione del Paese sarà completata e l'attenzione internazionale diminuirà. Per questo Coop invita i suoi soci, i consumatori e i suoi lavoratori a sostenere la petizione lanciata su “change.org”, change.org/salviamoledonneafghane, e indirizzata al Ministro degli Esteri per creare da subito corridoi umanitari così da mettere in protezione la parte di popolazione più esposta, a partire dalle donne afghane e dai loro bambini. Il sostegno alla petizione rientra nell’ impegno di Coop e di “Close the gap – riduciamo le differenze” la sua campagna fatta di azioni e impegni per promuovere la parità di genere femminile e combattere le disparità, perché l'inclusione e l'emancipazione delle donne è un diritto che non conosce confini. Coop inoltre è disponibile e impegnata a sostenere le azioni di protezione della popolazione che le autorità nazionali devono predisporre al più presto.