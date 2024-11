Coperte per i senza dimora. Gli ospiti della casa di riposo ASP Desio hanno aderito al progetto per aiutare i più bisognosi

Gli anziani della casa di riposo Ardito Desio di Palmanova hanno aderito al progetto “Coperte per Senza Dimora” della Onlus Sheep Italia (www.sheepitalia.it), realizzando con ferri e uncinetto quadrati di lana che uniti daranno vita a coperte o capi di vario genere da donare alle persone che d’inverno sono costrette a vivere e a dormire all’aperto.

SHEEP realizza ogni anno delle coperte da donare. Il progetto è nato nell’inverno 2020-2021 in emergenza da Covid-19. L’associazione ha deciso di lanciare una “Chiamata internazionale ai ferri…da calza” rivolta a chiunque sapesse lavorare a maglia o a uncinetto. Da allora, non solo in Italia, sono state consegnate 587 coperte.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Siamo davvero grati al personale della Casa di Riposo Ardito Desio per aver aderito a un’iniziativa che contribuisce a garantire, alle persone di età avanzata, uno stile di vita sano e attivo, favorendo il benessere psicologico e sociale di cui ogni individuo dovrebbe poter godere. E a questo unisce la solidarietà”.

È stato dimostrato che il lavoro a maglia è in grado di produrre benefici sulle persone. Diversi studi hanno evidenziato che tale attività contribuisce a innalzare i livelli d’attenzione e a favorire il rilassamento, riducendo ansia, stress e depressione.

Inoltre, grazie al movimento delle mani in equilibrio con la mente, si attiva una stimolazione neuronale utile a contrastare l’insorgenza di malattie degenerative come demenza senile o Alzheimer. A ciò si aggiunge la creazione di un ambiente sociale positivo, all’insegna della collaborazione e dell’interscambio.

“Il progetto ha riscosso grande partecipazione all’interno della nostra struttura. Oltre ad aiutare chi ne ha più bisogno, gli ospiti realizzano articoli di vario genere anche per parenti e amici”, ha affermato l’animatrice volontaria Jennifer Bernardis. Aggiungendo poi: “nel nostro gruppo di lavoro tutti partecipano in maniera attiva ad almeno una fase, dal preparare i gomitoli fino alle mani più esperte che rifiniscono i dettagli”.

La Presidente dell’ASP Desio, Palmina Mian: “Vivere meglio si può, ad ogni età e nella struttura Ardito Desio di Palmanova cerchiamo di farlo, attraverso il sorriso degli anziani che ritrovano il piacere di creare, cooperare e socializzare. Il tutto per una giusta causa: donare qualcosa alle persone meno fortunate, costrette a vivere e a dormire all’aperto”.