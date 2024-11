Scuole Aperte 2024-2025. A Codroipo e Paluzza. Per i futuri professionisti dell’agricoltura e dell’agroalimentare

Il CeFAP apre le porte delle sedi di Codroipo e Paluzza per le giornate di “Scuole Aperte” 2024/2025. Studenti e famiglie sono invitati a conoscere da vicino le proposte dei corsi di formazione dedicati all’agricoltura, all’agroalimentare e alla gestione ambientale montana, finanziati dalla Regione Friuli VG. Le giornate di “Scuole Aperte” sono una vera e propria immersione nel mondo CeFAP. Si potranno scoprire percorsi formativi unici che combinano lezioni teoriche con esperienze pratiche sul campo. Oltre alle presentazioni dei programmi, i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare attività coinvolgenti, assaggiando e toccando con mano le creazioni degli studenti.

Calendario degli eventi “Scuole Aperte”

Sede CeFAP di Codroipo

Sabato 30 novembre, dalle ore 15.00 alle 17.30: Festa del Ringraziamento. Un pomeriggio dedicato ai prodotti da forno e di gastronomia: pane, focacce, pizze e pasta prenderanno forma sotto le mani degli studenti, partendo dalle materie prime stagionali. Si potrà assistere alle preparazioni e gustare le delizie appena sfornate.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.30: Bianco Natale. Ci sarà un laboratorio dedicato alla lavorazione del latte e alla preparazione di formaggi freschi, burro, ricotta e altre bontà casearie. Anche durante questo pomeriggio si potranno assaporare i prodotti preparati dagli allievi.

Sede CeFAP di Paluzza

Sabato 23 novembre, dalle ore 15.00 alle 17.30: Laboratorio apicoltura. Si scoprirà l’affascinante mondo delle api insieme agli studenti, dalla produzione del miele alle cure per le arnie.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.30: Laboratorio di lavorazione del legno. Un pomeriggio dedicato alla tradizione artigianale, con dimostrazioni di intaglio e creazione di oggetti in legno.

Sabato 11 gennaio 2025, dalle ore 15.00 alle 17.30: Il viaggio del seme. Si potrà seguire il ciclo di vita delle piante dalla semina alla crescita: un percorso affascinante dedicato al mondo naturale e agricolo.

Le giornate di “Scuole Aperte” sono pensate per gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado e stanno scegliendo il loro futuro. Il team di CeFAP sarà a disposizione per rispondere a domande, fornire dettagli su iscrizioni e sbocchi professionali, e guidare i ragazzi (e i genitori) verso la scelta più adatta per ciascun percorso. CeFAP è pronto ad accompagnare nuovi talenti nella costruzione di un’agricoltura sostenibile, moderna e innovativa.

Per maggiori dettagli e per prenotare la visita, è utile consultare il sito: https://www.cefap.fvg.it/it/33132/scuole-aperte.