Cordenons, giovedì sei pianoforti sul palco dell’Aldo Moro

Teodora Kapinkovska, Ilaria Loatelli, Carolina Perez-Tedesco, Matteo Andri, Mattia Groppello e Ferdinando Mussutto sono Piano Hexagon, un ensemble di sei pianisti che suonano assieme sul palco. I sei artisti saranno ospiti del Circuito ERT giovedì 14 dicembre alle ore 21.00 all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons in una serata fuori abbonamento dal titolo Dancing Pianos, un fil-rouge tra i ritmi di danza dal Settecento fino alla Disco Dance degli anni Settanta. I brani proposti sono stati arrangiamenti per mettere in evidenza la spettacolarità della formazione e le capacità tecniche degli esecutori.

Il programma partirà dalla celebre Badinerie di J. S. Bach, cui seguirà un trittico di fortunate composizioni di Johann Strauss II, Fruhlingsstimmen, Tritsch-Tratsch Polka e Radetzky Marsch, musiche che nell’epoca d’oro dell’Impero Asburgico hanno allietato le serate danzanti dei palazzi viennesi. Si passerà quindi a un omaggio al patrimonio della danza russa, con la sua evoluzione dal balletto classico del Valzer dei Fiori tratto dallo Schiaccianoci di Tchaikovski, alla Marcia dei Montecchi e Capuleti da Romeo e Giulietta di Prokofiev, per finire con l’energetica Danza Russa da Petruska di Stravinskij.

La seconda parte del concerto si aprirà con una pirotecnica versione della celebre Asturias di Isaac Albeniz, in cui è evidente l’utilizzo da parte del compositore iberico del ricco serbatoio di materiale ritmico-melodico tratto dalla tradizione popolare spagnola. L’Ensemble farà poi rivivere con la mente i passi di Gene Kelly e Leslie Caron sulle note di An American in Paris di George Gershwin per poi fare un salto improvviso nella cultura friulana, con un medley di danze popolari. La serata terminerà con i ritmi della musica dance degli anni Settanta, sui temi di Dancing Queen degli ABBA e I feel love di Donna Summer.