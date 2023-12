“Histri in Istria”: in mostra, per la prima volta in Italia 240 reperti archeologici

Prosegue il dialogo virtuoso tra le contermini Regione Istriana e il Friuli-Venezia Giulia su iniziativa della Comunità Croata di Trieste / Hrvatska Zajednica u Trstu e in sinergia con il Comune di Trieste. Per la prima volta in Italia, saranno esposti al Museo di Antichità “J.J. Winckelmann” di Trieste 240 reperti archeologici per la mostra “Histri in Istria”, curata da Martina Blečić Kavur, dell’Università del Litorale Koper/Capodistria”.

Incentrata su storia, usi e costumi degli Istri, è un viaggio alla riscoperta del popolo che ha dato il nome alla penisola Istriana e che ne ha abitato le terre fino alla caduta del centro fortificato di Nesazio nel 177 a.C.

Realizzata dalla Comunità Croata di Trieste insieme al Museo Archeologico dell’Istria/Arheološki Muzej Istre u Puli, in coorganizzazione con il Comune di Trieste, la mostra “Histri in Istria” si inaugura alla presenza del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza insieme dall’Assessore alla Cultura, Giorgio Rossi, del Sindaco di Pola, Filip Zoričić, di Damir Murkovic, presidente della Comunità Croata di Trieste, Darko Komšo, direttore del Museo Archeologico dell’Istria, di Stefano Bianchi, Responsabile dei Musei Storici e Artistici del Comune di Trieste e di Marzia Vidulli Torlo, Conservatore del Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann” e di , giovedì 14 dicembre 2023 (alle ore 17.30), nelle sale del Museo “J.J. Winckelmann” (piazza della Cattedrale 1) e sarà aperta al pubblico dal 15 dicembre al 1 aprile 2024, da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.00).