Corrado Tedeschi e Martina Colombari a Pontebba e San Vito: La coppia interpreta Montagne russe di Éric Assous

Ritorna nel Circuito ERT, dopo la fortunata tournée del 2022, Montagne russe, pièce di Éric Assous che debuttò in Francia nel 2004 con protagonisti Alain Delon e Astrid Veillon. La versione italiana, diretta da Marco Rampoldi e prodotta da La Contrada di Trieste, è interpretata da Corrado Tedeschi e Martina Colombari e andrà in scena sabato 11 marzo alle ore 21 al Teatro Italia di Pontebba e domenica 12 marzo alle ore 20.45 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento.

Éric Assous, scomparso prematuramente alla fine del 2020, è stato un autore di successo per radio, teatro e cinema; ha vinto due volte il premio Molière nel 2010 e nel 2015; nel 2014 ha ottenuto il Grand prix du théâtre alla carriera dall’Académie française.

Montagne russe racconta di un uomo maturo, affascinante ed elegante, con moglie e figlio fuori città, che incontra casualmente una bella donna più giovane di lui. L’invito a casa sembra il preludio a una serata piacevole e spensierata. Ma le cose non vanno come previsto e ogni volta che lui pare riuscire ad ottenere ciò che vorrebbe, la donna lo spiazza cambiando identità e carattere, in un continuo e vorticoso salire e scendere, come sulle montagne russe, fino al colpo di scena finale…

La commedia diretta da Marco Rampoldi – già regista di precedenti lavori con protagonista Corrado Tedeschi come Partenza in salita di Gianni Clementi, visto nel Circuito ERT a inizio marzo, e La coscienza di Zeno di Italo Svevo – è scritta con sapienza, è divertente, sorprendente e regala momenti di intensa commozione.

Per la data di Pontebba prenotazioni e prevendite presso l’ERT (0432 224246 | biglietteria@ertfvg.it) o online su ertfvg.vivaticket.it; per San Vito al Tagliamento contattando lo IAT (0434 843030 | iat@sanvitoaltagliamento.fvg.it). Info al sito ertfvg.it.