Corteo per l’8 Marzo a Pordenone lanciato dalla Rete delle lotte Transfemministe ed Ambientali del FVG

Giù le mani dai nostri corpi, fermiamo la violenza sui nostri territori, si apre così la nota stampa che annuncia un Corteo a Pordenone per – Venerdì 8 marzo con Concentramento in Piazza XX Settembre alle ore 14:00. “L’8 marzo 2024, si legge ancora, giornata simbolo della lotta per i diritti di genere e della lotta transfemminista, la premier Giorgia Meloni si recherà a Pordenone per la firma dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021 – 2027, con la presenza del Ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e PNNR Raffaele Fitto e del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Una firma che sancirà lo stanziamento di centinaia di milioni di euro che saranno finalizzati, secondo la stessa presentazione del “Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e i Piani per lo sviluppo e la coesione (PSC), per ”politiche per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali”. Ma di quale sviluppo parlano? Che tipo di coesione economica sociale e territoriale? Durante la giornata simbolo della lotta ai patriarcati la Prima Ministra viene a firmare degli accordi per l’erogazione di ingenti risorse economiche. Troppo spesso fondi statali, europei e le stesse politiche di gestione del bene pubblico hanno dimostrato come la “rimozione degli squilibri economici e sociali” siano solo un miraggio, e la realtà della provincia di Pordenone ne è un ottimo, per quanto non isolato, esempio. Per questo LOTTO marzo ci saremo anche noi, collettivi transfemministi, donne, soggettività queer e trans, comitati ambientali e abitanti di queste terre. Saremo nelle piazze e nelle vie per ribadire che sui nostri corpi e sui territori che attraversiamo possiamo decidere solo noi. Come rete dei collettivi del Friuli Venezia Giulia, denunciamo scelte politiche che sostengono le “famiglie tradizionali”, in cui la donna è sempre e solo madre ed il suo lavoro (ri)produttivo viene riconosciuto solo se contribuisce al sistema capitalista e patriarcale. Le politiche di governo vogliono rendere indissolubile il binomio donna/madre inserendolo nell’ottica capitalista in cui deve produrre non solo figli3, ma anche capitale. Alle persone con un utero viene richiesto di fare figli, come se fosse l’aspirazione massima a cui ambire. E’ sotto gli occhi di tutti lo smantellamento del Servizio Sanitario Pubblico a vantaggio dei privati; basti ricordare la chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia di San vito al Tagliamento, la cui ultima primaria ha aperto una clinica privata il giorno dopo la chiusura del reparto. L’azienda sanitaria in generale lascia vasti territori lasciati scoperti dalla medicina territoriale. Tutto questo dimostra come la privatizzazione di un servizio pubblico essenziale sia stata una precisa volontà politica e non una necessità. Eppure la firma di Meloni a Pordenone è volta a “politiche per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali”. LOTTO marzo ribadiremo la mancanza di fondi ai Consultori, ai Centri AntiViolenza e alla Case Rifugio che dovrebbero permettere luoghi sicuri per tutte le soggettività…… L’8 marzo le lotte transfemministe e ambientali del Friuli Venezia Giulia si uniscono e colgono l’occasione per ribadire la nostra ferma opposizione alla violenza patriarcale, allo sfruttamento dei corpi di tutte le specie e dei territori, al militarismo e alle guerre. Non ci fermeremo, saranno le piazze a difendere la sanità pubblica, il diritto alla salute e all’autodeterminazione, mentre i politici si arroccano nei loro palazzi per distruggere quella stessa rete sociale ed ambientale che proteggiamo, protetti dagli scudi e dai manganelli.

Firmatari ed aderenti (in aggiornamento):

– Arcigay Friuli

– Campagna di Difesa Ambientale Tiliment Libar – Tagliamento Libero

– Cobas Scuola PN

– Collettivo GiovaniNoInc. Spilimberghese e Pedemontana

– Collettiva Transfemminista BabaJaga

– Coordinamento No Inceneritore Spilimbergo

– Euphoria Trans FVG

– Famiglie Arcobaleno in FVG

– FVG Pride

– Iniziativa Libertaria PN

– Non Una Di Meno Udine

– Pap FVG

– Possibile FVG

– Proudenone

– UDU Udine

– Unione degli Studenti FVG