Covid: Delli Quadri (Pd), Regione Fvg attui piano vaccinale

“Chiediamo che la Giunta Fedriga attivi nell’immediato un piano vaccinale anticovid, coinvolgendo tutte le figure professionali e le strutture utili per dare immediata risposta alla stringente necessità di aumentare le vaccinazioni e ridurre così i contagi, i ricorsi in pronto soccorso e in ospedale e i morti. In Friuli Venezia-Giulia il dato degli ultimi 7 giorni è di 6315 casi ogni 100.000 abitanti; in termini assoluti circa novecento persone ammalate. L’assessore Riccardi batta un colpo su questo tema delicato per la salute e la vita delle persone della nostra Regione”. E’ l’appello del responsabile Sanità e Salute della segreteria regionale del Pd Nicola Delli Quadri.

“Il dato regionale – spiega Delli Quadri – è per dipiù sottostimato perché ormai prevale la pratica dell’autotamponamento e quindi la non segnalazione di moltissimi casi. La situazione è preoccupante e pericolosa, se non si interviene subito ed in maniera adeguata. La regione è in forte ritardo; molte persone non riescono ad avere appuntamento in breve tempo per sottoporsi alla vaccinazione anticovid. In Italia in tre settimane si sono verificati il 94% in più dei contagi e il 58% in più dei ricoveri, con un dato assoluto di 900 morti, mentre i vaccinati con più di 70 anni non superano il 7% dei vaccinabili”.

L’esponente dem chiede inoltre che “il Friuli Venezia Giulia attui l’impegno unanime preso recentemente dalle Regioni nella Cabina di Regia del Ministero della Salute sulle campagne vaccinali anti Covid e influenza. Bene anche la disponibilità dei medici di medicina generale a partecipare a tutte le attività per la vaccinazione”.