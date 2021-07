Covid: Rojc (Pd), Salvini è minaccia a sicurezza sanitaria

“Salvini continua a seminare disinformazione sui vaccini: è una vera minaccia per la sicurezza sanitaria ed economica del Paese. Impressiona l’ostinazione con cui da destra si continua a sottovalutare il ritorno dei contagi con le varianti e a mandare messaggi ambigui, proprio mentre in Europa tornano le zone ad alto rischio. Vaccinarci tutti, il più possibile, è l'unico modo per difendersi dal virus e conservare la libertà:su questo non ci sono compromessi accettabili. E il green pass sia un mezzo per muoverci senza rischi, non uno strumento di polemiche”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a proposito del leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale non bisogna“pensare a richiudere mezza Italia e a multare e inquisire soprattutto i giovani e i ragazzi”. “Interessante sapere – ha aggiunto Rojc – se a Salvini Fedriga ha dato ragione o gli ha detto di ascoltare medici e scienziati”.