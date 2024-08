CREAttivo #5 presenta “Exploring Soul” presso l’Area archeologica di Aquileia

Dopo Anima UNESCO — l’evento che ha aperto pubblicamente “CREAttivo, Cammino per l’UNESCO” nel giardino del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia — l’articolato progetto ideato e diretto da Sabrina Zannier ritorna venerdì 6 settembre 2024 ad Aquileia con il Concerto Sensoriale Exploring Soul.

Seconda tappa di avvicinamento alla quinta e sesta edizione di CREAttivo calendarizzate una di seguito all’altra come in una corsa a staffetta, Exploring Soul — in programma venerdì 6 settembre 2024 alle ore 18.30 al Fondo CALL, Area archeologica di Aquileia — è un concerto-viaggio alla scoperta di paesaggi sonori sorprendenti guidato dalla voce dolce del soprano e musicista Barbara Francescato, specializzata in Musicoterapia.

Primo atto di CREAttivo #5 – Cammino Sensoriale, Exploring Soul è un concerto strutturato in tre atti ideato per sollecitare sensazioni, immagini ed emozioni attraverso il canto, la parola e l’utilizzo di strumenti musicali prodotti artigianalmente in grado di dar vita a suoni densi di frequenze.

Un concerto dunque che si fa esperienza totale come tutte le progettualità promosse da Maravee Projects. Un contenitore articolato e multisciplinare che con CREAttivo — il progetto culturale che premia le sinergie tra Pubblico e Privato intrecciando Arte, Impresa, Design e Didattica di alta formazione – si espande sul territorio in nome della formazione e della valorizzazione del sapere artistico, artigianale e industriale.

Un’espansione di concreta vestizione urbana che entro il 2024 porterà all’ampliamento del Parco CREAttivo aperto nel 2023 ad Aquileia città UNESCO con la realizzazione di un ulteriore sentiero attrezzato con nuovi pannelli ludico-sensoriali destinati all’infanzia, impreziositi da interventi musivi.

Un percorso di inclusività del gioco e di socializzazione che prende avvio dalla produzione nelle aziende e alla Scuola Mosaicisti del Friuli, fino agli eventi pubblici dell’intero progetto. Un Cammino sensoriale che CREAttivo traccia attraverso la regione, dalle Dolomiti friulane fino ad Aquileia e al goriziano, passando attraverso Spilimbergo e Udine, per promuovere l’immagine del Friuli Venezia Giulia aperta al dialogo inter-settoriale e inter-territoriale.

CREAttivo. 2024 un anno da record!

Dopo aver ricevuto il Premio all’Innovazione nell’ambito del Convegno “Aquileia 25 UNESCO”, il progetto CREAttivo è stato invitato a candidarsi al Premio Cultura + Impresa, il più importante Osservatorio italiano sul rapporto tra Cultura e Comunicazione d’Impresa, dal quale emergono – come sottolinea la direzione milanese – diversi trend delle modalità con cui sempre più strategicamente le imprese culturali affiancano le istituzioni e i privati contribuendo ad affermare l’Arte come uno degli asset più rilevanti e distintivi del nostro Paese. Una candidatura che ha premiato il progetto CREAttivo con il suo inserimento nella short list di questo prestigioso Premio Nazionale, nella sezione dedicata a “Sponsorizzazioni e partnership culturali”, dove figura insieme ad altri sette progetti: Festival della rigenerazione urbana, Roma; Discorivoluzione, Milano; Filarmonica della Scala; Open, Teatro Grande di Brescia; Speciale estate, Museo Egizio di Torino; Verdi Spi Parade a Parma e Villa Firenze Contemporanea, mostra-installazione di arte contemporanea e design.

Unico progetto selezionato dal Friuli Venezia Giulia, CREAttivo ha così trovato accredito nazionale dei valori sui quali è stato costruito sin dalla prima edizione: dar vita ad una progettualità artistico-produttiva per una concreta e permanente opera culturale e sociale di implementazione urbanistica del territorio, per offrire alle comunità locali e ai turisti nuovi luoghi di socializzazione e inclusione.