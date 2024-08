Si chiude domani a Staranzano (GO) la XXII edizione di Dobiarteventi con un videoclip musicale 

Si chiude la XXII edizione di DobiArtEventi (DAE), il Festival Multimediale organizzato nella propria sede in via Vittorio Veneto 32 a Staranzano dal Gruppo Area di Ricerca Doabialab. L’ultima serata, martedì 27 giugno, sarà dedicata alle produzioni video. Alle 21 verrà infatti presentato il nuovo videoclip musicale prodotto da DobiaFilm dal titolo Bones – Born in the 80s, frutto di un’esperienza laboratoriale svolta sotto la guida della videomaker Sara Brollo e rivolta ai giovani interessati a imparare le basi del linguaggio audiovisivo. Un gruppo di lavoro che in due mesi ha creato il videoclip di una canzone del gruppo locale Dematrimonio, composto da Enrico Giletti, Clarissa Durizzotto, Mirco Cisilino e Michele Cuzziol. Una volta ascoltata la traccia audio i partecipanti al laboratorio di DobiaFilm hanno iniziato a programmare insieme il concept del videoclip e si sono occupati poi di fare anche le riprese video e il montaggio. Questa attività laboratoriale con Sara Brollo è una delle prime proposte di DobiaFilm, la nuova sezione dedicata alla produzione audiovisiva e inaugurata l’anno scorso da DobiaLab proprio durante il festival multimediale di DobiArtEventi. Un progetto rivolto a giovani aspiranti registi, sceneggiatori e film-maker che l’associazione di Staranzano si propone di aiutare con l’obiettivo di portare avanti le loro idee e di realizzare storie, documentari e cortometraggi in Friuli Venezia Giulia. Sperimentazione e condivisione sono i due elementi che rimangono alla base delle produzioni DobiaFilm e dei workshop e delle attività di formazione in ambito audiovisivo che DobiaLab organizzerà nei mesi futuri.

Dopo la proiezione del videoclip Bones – Born in the 80s, seguirà sempre martedì la proiezione Scarpette Rosse, un cortometraggio di Katia Bonaventura, prodotto con il collettivo ETRA, con la live performance di Elisa Cecchini. Il cartellone del 27 agosto si chiuderà con #GIUSTAPPOSIZIONI il live set di sand art con gli artisti locali Fabio Babich e Massimo Racozzi e la musica di Craxy Sex Tape. Nel corso dell’ultima serata di DobiArtEventi saranno inoltre ancora visibili le esposizioni Libri d’Artista di Sandro Pellarin, Massimo Spadari, Marco Oplà+ Pasian, Collages di Giacomo Sandron e le Stampe a tecnica mista di Giulia Zanier e Maria Izabela Miron. Ci saranno poi i video di Sandra Jovanovska, Gašper Milkovič Biloslav con la musica di Shekuza e Warhorse e di DobiaFilm, la sezione di produzione audiovisiva di Dobialab, con la musica del gruppo locale Dematrimonio. Infine si potrà testare anche Doblò – Quizzon in furgon: un quiz multimediale su quattro ruote dove sarà possibile mettere alla prova la propria conoscenza cinematografica.

Il festival multimediale DobiArtEventi dell’associazione culturale Gruppo Area di Ricerca Dobialab è stato realizzato con il supporto del Comune di Staranzano, della BCC Venezia Giulia, della Fondazione Carigo e di Hybrida. La XXII edizione è partita il 22 agosto con una serata dedicata a Tristan Honsinger, violoncellista e compositore americano scomparso a Trieste il 5 agosto 2023. Nella seconda e terza serata, ovvero il 23 e il 24 agosto, protagonista indiscussa è stata invece la musica con concerti di elettronica, avant-rock e jazz. Nel corso dell’intera manifestazione culturale esposizioni video, installazioni multimediali e artistiche, scenografie di luci, quiz sul mondo cinematografico in un furgone interattivo e performance musicali hanno scaldato l’atmosfera di DAE con diversi percorsi e linguaggi creativi e dando spazio a diversi artisti e progetti locali e internazionali.

Per ulteriori informazioni sulla XXII edizione di DobiArtEventi è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email in@dobialab.net o visitare il sito https://dobialab.net/.