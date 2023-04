Cristina Antonutti (Confcommercio Udine) confermata in Federpreziosi nazionale

C’è anche Cristina Antonutti, capogruppo di Confcommercio Federpreziosi provinciale di Udine, nel rinnovato consiglio direttivo del gruppo nazionale dei dettaglianti orafi. In occasione dell’assemblea che si è tenuta a Bari, la titolare di gioielleria udinese è entrata a far parte, nel collegio dei revisori, dell’organigramma 2023-27 che vede alla guida Stefano Andreis, nuovo presidente nazionale al posto di Giuseppe Aquilino, che ricoprirà ora la carica di presidente onorario.

Al terzo mandato, Antonutti, rilanciando le parole di Andreis, sottolinea la necessità di «riaffermare e valorizzare il ruolo del dettaglio orafo: quello di anello di congiunzione fra il pubblico e la produzione. I nostri negozi sono una vera e propria cartina al tornasole che individua quali sono le tendenze del consumatore, non solo italiano, poiché le nostre vetrine sono le migliori ambasciatrici della bellezza e della qualità del made in Italy».