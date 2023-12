Cultura – Capozzi M5s: “Storia e sito Aquileia nostro patrimonio da valorizzare sempre più”

sito di Aquileia è un orgoglio della nostra regione che va protetto e per cui bisogna continuare a investire in fondo progetti di ricerca e studio. A dirlo in una nota la consigliera del M5S Rosaria Capozzi, nel giorno in cui ricorre il 25 anniversario della dichiarazione del sito come patrimonio dell’Unesco. Un patrimonio inestimabile che rappresenta un’opportunità non solo culturale, ma anche economica per la nostra regione, per il circuito turistico che alimenta. Ed è proprio rispetto alle eccellenze del nostro territorio che abbiamo chiesto all’assessore Anzil di finanziare il capitolo relativo all’accompagnamento della Regione per gli enti che si candidano a ricevere il riconoscimento UNESCO, perché bisogna sostenere le aspirazioni dei territori che lo richiedono.