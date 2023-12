Il set di “Ninfa dormiente” tra le vie di Udine. Il centro storico ospiterà le riprese della serie con protagonista Teresa Battaglia

Ancora una volta le piazze e gli scorci del centro storico di Udine sono stati scelti come location cinematografica. Alcune vie della città infatti faranno da sfondo alle riprese della serie TV “Ninfa Dormiente”, basata sull’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, grande eccellenza della letteratura contemporanea italiana.

La serie, prodotta da Publispei e Rai Fiction, con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission, sarà trasmessa prossimamente sui canali Rai e fa seguito al grande successo di “Fiori sopra l’Inferno”, la prima serie tv basata sulla penna di Tuti, con Elena Sofia Ricci nei panni della celebre protagonista Teresa Battaglia.

La città di Udine sarà protagonista delle riprese a ridosso delle vacanze di Natale, dal 18 al 22 dicembre. Il set occuperà la corte di Palazzo Morpurgo e piazza Duomo, poi si sposterà in via Grazzano, in via Muratti, in piazzetta Gorgo e nel vicolo omonimo. Infine faranno da sfondo alle scene della serie tv anche via Liruti e i vicini giardini Loris Fortuna. In via Redipuglia, in corrispondenza del mercato di Viale Vat, sarà allestito invece il campo base operativo della produzione nei giorni in cui le telecamere saranno impegnate in città.

“Aver l’onore di ospitare le riprese di ‘Ninfa Dormiente’ nella nostra città ha un doppio valore”, commenta l’Assessore a Turismo e Attività produttive Alessandro Venanzi. “Da un lato cogliamo un’altra grande occasione per valorizzare il talento friulano di Ilaria Tuti, a cui peraltro abbiamo dedicato il ‘Premio eccellenze’ nella scorsa edizione di Friuli Doc; dall’altro avremo il piacere di vedere la nostra città passare sugli schermi nazionali, ancora una volta dopo la piacevole esperienza che l’ha vista protagonista durante le riprese di “Campo di battaglia”, il prossimo film diretto dal maestro Gianni Amelio”, le parole del Vicesindaco.

Gli episodi di “Fiori sopra l’inferno” hanno riscosso, come detto, un gran successo da telespettatori in tutta Italia e un seguito era molto atteso. Dai siti specializzati si apprende infatti che la media di pubblico sintonizzata sui casi di Teresa Battaglia ha facilmente mantenuto quota 4.7 milioni, con picchi del 25 per cento di share.