Cultura, spettacolo dal vivo e sport. Moretuzzo: «Bene il ddl 122 per il rilancio dei settori»

Il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia ha votato a favore del disegno di legge 122, che introduce strumenti concreti per la ripartenza a favore dei soggetti operanti nei settori culturale e sportivo regionali. «Questo provvedimento concede contributi a fondo perduto e incentivi sulla base di progetti di valenza regionale per un totale di 6 milioni di euro nell’ambito del settore culturale e sportivo. La norma garantisce risorse, per quanto parziali, ad attività il cui futuro era e continua a essere incerto – evidenzia il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo –, e che hanno subito perdite anche del 90% in questi mesi a causa delle restrizioni introdotte per rispondere alla crisi pandemica. Si pensi ai musei, ai teatri e ai cinema, a chi lavora nello spettacolo e nella cultura, alle palestre, ai centri sportivi e ai 20 mila addetti operanti nell’ambito del settore sportivo della nostra regione, in ginocchio dopo mesi di uscite senza entrate, e i cui ristori hanno coperto soltanto l’8% delle perdite, come ricordato qualche giorno fa dall’Anif, l’Associazione nazionale impianti fitness e sport. Soggetti che hanno atteso per molto tempo un aiuto da parte delle istituzioni, e che in parte adesso arriva nel riconoscimento della loro importante funzione non solo economica, ma anche e soprattutto sociale, legata alla salute fisica e mentale di quella parte della popolazione che in questi luoghi può non soltanto accrescere la propria cultura e le proprie capacità, ma anche trovare delle comunità nelle quali riconoscersi».

Il Patto per l’Autonomia continuerà a monitorare la situazione e si impegna ad ascoltare e sostenere gli operatori dei settori culturale e sportivo e degli spettacoli dal vivo del Friuli-Venezia Giulia. Con questa attenzione, il prossimo appuntamento dei “Giovedì del Patto” – la serie di eventi online organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 – vedrà diversi professionisti del palcoscenico della regione (registi, attori, musicisti e tecnici) portare il loro contributo di esperienze e di proposte per il rilancio dei sistemi nei quali operano. L’appuntamento è per giovedì 11 febbraio, alle 21, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Patto per l’Autonomia.