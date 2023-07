CulturarArti a Udinestate 2023. Giovedì Antonella Ruggero

L’Associazione Culturale CulturArti partecipa agli eventi di Udinestate con tre eventi speciali, diversi tra loro ma legati tutti da un robusto cordone ideale, già dichiarato dal titolo d’insieme Canzoni e Poesie contro le guerre).

Si inizia il 20 luglio, alle ore 19:00 in Piazza Libertà con Canzone tra le guerre, il concerto di Antonella Ruggiero e Renzo Ruggieri alla fisarmonica. Anche in questa occasione la straordinaria interprete si distingue per la scelta dei brani offerti alle aspettative del pubblico di Udine. Dal brano che dà il titolo al concerto, una collana di canzoni di grande intensità e significato. L’evento è realizzato in collaborazione con il Festival Frattempi/3: Il Tempo di Ri-Nascere, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli. Alle 18:30, in attesa dell’inizio del concerto, il Direttore Artistico di Frattempi, Edoardo De Angelis ospiterà sul palco lo chef Stefano Basello del ristorante Fogolar 1905 (Là di Moret) per parlare della sua creazione PanCôr, il pane di corteccia che profuma di bosco e di sostenibilità: https://youtu.be/VNNJsE8_FVg

L’evento successivo, Il dolore del mondo (Le canzoni di Edoardo De Angelis incontrano la poesia di Giuseppe Ungaretti, da Nicola Cossar) avrà luogo il 3 agosto, alle ore 20:45 presso la Corte Morpurgo di Via Savorgnana. Lo spettacolo raccoglie canzoni di Edoardo De Angelis sul tema della guerra e della violenza, e letture di Giuseppe Ungaretti da Il porto sepolto, interpretate e commentate da Nicola Cossar. Il porto sepolto è la prima raccolta di poesie di Ungaretti, pubblicata

nel 1916 a Udine presso lo Stabilimento Tipografico Friulano, nel periodo in cui il poeta stesso combatteva sul fronte del Carso quella che verrà poi definitiva la “Grande Guerra”. In questo contesto sapranno illuminare il pubblico la semplicità e la potenza rigenerante della parola di Ungaretti, poeta soldato e uomo di pace.

Il terzo evento di questa “estate udinese” di A. C. CulturArti, vedrà protagonista Lino Straulino in Cjants in timp di uere/Canzoni in tempo di guerra, e avrà luogo il giorno 8 agosto alle ore 20:45 ancora presso la Corte Morpurgo di Via Savorgnana. Lo storico cantautore friulano racconterà, con la sua chitarra quel movimento culturale di grande valore che a partire dalla fine dell’Ottocento, fino a metà del secolo scorso, ha prodotto frutti luminosi e duraturi per quanto riguarda il patrimonio poetico e musicale di queste terre. Durante il periodo compreso tra le due guerre, questi canti risuonavano su tutto il territorio, dalle case alle sale dei teatri. Tanti gruppi corali hanno preso vita a quel tempo e si sono prodigati a divulgare le canzoni scritte per loro da autori preparati di grande talento, tra i quali spiccano Tita Marzuttini e Arturo Zardini.