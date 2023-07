Università delle LiberEtà del FVG: tesseramento gratuito per tutti gli under 30

In occasione del 30esimo anno di attività, l’Università delle LiberEtà ha deciso di regalare la tessera a tutti gli Under30. Per aderire all’iniziativa sarà sufficiente non aver ancora compiuto 30 anni e inviare una mail a iscrizioni@libereta-fvg.it con oggetto UNDER30.

Il tesseramento all’Università delle LiberEtà (22€) da la possibilità a tutti gli associati di frequentare i corsi organizzati dall’ente, di cui oltre 50 completamente gratuiti, di ottenere speciali scontistiche e l’accesso privilegiato a tutte le iniziative dell’associazione. Inoltre. il recente accredito come ente ERASMUS+, permette alle LiberEtà di offrire ai propri associati e insegnanti la possibilità di prendere parte a mobilità a livello europeo, per motivi di studio e scambio di buone pratiche.

L’anno di studi 2023/24 appena avviato sarà di ripresa e cambiamento: oltre 500 corsi in calendario, più di 60 rispetto all’anno 22/23; si spazierà dall’informatica e nuove tecnologie alla cultura generale e alle attività motorie nella palestra interna alla sede, dai corsi pratici di cucina a percorsi di benessere psicofisico. Libero spazio a talenti artistici e musicali. Ampia la scelta tra le lingue europee ed extraeuropee. Si confermano le lezioni “miste” (in presenza e online) che sono un notevole vantaggio per il corsista, il quale potrà decidere la modalità di frequenza preferita: in sede oppure online, tramite la videolezione in diretta sulla piattaforma e-learning dell’ente.

Cresce il numero dei docenti, che tocca quota 120: professionalità e competenza al servizio della conoscenza in ambito letterario, del fitness, psicologico/relazionale, artistico, musicale e culinario. Tra gli insegnanti non mancano personalità note a livello locale: il Prof. Stefano Stefanel, dirigente Scolastico del Marinelli con i suoi corsi di filosofia applicata al contemporaneo; il critico cinematografico Giorgio Placereani, con un focus sul cinema francese; gli scrittori Claudia Sfilli e Carlo Parri che attiveranno laboratori di scrittura, e Alessandra Beltrame che svelerà i segreti del giornalismo; Francesco Scalettaris, sommelier e divulgatore, tra una masterclass internazionale e l’altra, terrà alle LiberEtà corsi di avvicinamento al vino e alla birra; citiamo ancora Egido Fedele Dell’Oste, Presidente del Centro Micologico Friulano “Mario Bianchi”, che terrà corsi alla preparazione per l’acquisizione del patentino di raccolta. I programmi dei corsi e i curricula dei docenti sono consultabili sul sito www.libereta-fvg.it .

Si sottolineano alcune importanti collaborazioni con realtà del territorio: con il Comune di Udine, ospitando la rassegna CINEJUNIOR nei venerdì di luglio, un calendario di conferenze con i docenti delle LiberEtà in trasferta alla Libreria Friuli, la stagione di Musica da Camera organizzata assieme al Conservatorio J Tomadini di Udine e, novità assolute, la convenzioni con Euritmica – Associazione culturale, che si espliciterà in una stagione di musica Jazz e con l’associazione [Ri(MeMu)Te] per un calendario di concerti a settembre.