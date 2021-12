Cup regionale inaccessibile per ore. Liguori (Cittadini): «necessarie soluzioni per evitare il protrarsi dei disagi»

«E’ stata una mattinata difficile per i cittadini che oggi hanno chiamato il numero del Cup regionale: sin dalle 10 è stato praticamente impossibile accedere al servizio di prenotazione del vaccino o di qualsiasi altra prestazione erogabile dal Servizio sanitario regionale. Si sapeva che, in particolare per la vaccinazione contro il Covid-19, molte persone si sarebbero mosse tramite questo canale, non potendo o non riuscendo ad accedere attraverso il portale: davvero non c’era una strategia programmabile in anticipo per evitare questi disagi? E’ questa la domanda che si fanno gli stessi cittadini». Così il consigliere regionale dei Cittadini, Simona Liguori, in merito alle difficoltà di accesso al numero Call center unico riscontrate questa mattina dai residenti in Fvg.