M5s Fvg: “Motorizzazione Civile, competenza Regioni causa inefficienze”

“Il passaggio di competenza della Motorizzazione Civile dalle ex Province alla Regione ha determinato un’inefficienza ormai conclamata”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. “Un problema che, sommato all’ammontare cospicuo dell’Imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, rende il Friuli Venezia Giulia poco attrattivo, ad esempio, nei confronti dei grandi player sul mercato dei servizi di noleggio” continua l’esponente M5S. “Oggi che esiste un nuovo contenitore, sovrapponibile alle vecchie Province, sarebbe opportuno che la Regione decentri questa competenza – conclude Capozzella -, anche per fare in modo che questi enti non rimangano scatole vuote ma vengano concretamente ‘riempiti’ di mansioni da svolgere”.