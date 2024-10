Curiamoci di noi. La campagna nazionale lanciata dalla Cgil farà tappa in Fvg

Curiamoci di noi. È lo slogan della campagna nazionale lanciata dalla Funzione pubblica Cgil tra i lavoratori della sanità, che tra domani (martedì 8 ottobre) e mercoledì farà tappa in Friuli Venezia Giulia. Il tour toccherà tutte le province, le tre aziende territoriali (Asugi, Asfo e Asufc) e l’Irccs Burlo Garofolo. Previsti incontri con i lavoratori, invitati a “un caffè con la Cgil” per discutere su criticità e proposte, e due assemblee sindacali a Trieste e Udine. I “caffè” di domani sono in programma negli ospedali di Gorizia (ore 9), Monfalcone (ore 11) e Trieste Cattinara (ore 13). Nel pomeriggio si terrà l’assemblea, convocata al Burlo Garofolo dalle 15 alle 16. Mercoledì toccherà a Pordenone (direzione Asfo ore 8.30, Cittadella della salute ore 9.45) e Udine (assemblea nella sala sindacale dell’ospedale, ore 13).