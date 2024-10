In Friuli iniziativa dedicata ai giovani danzatori del territorio, denominata ADEB for Talents #dancegeneration

Un percorso storico per ricordare la genesi della Modern dance e un incontro volto ad approfondire il tema della donna nella danza attraverso la creazione coreografica di autrici internazionali e nazionali di oggi, sono alcune delle novità del progetto ADEB for Talents #dancegeneration che riparte, dall’11 ottobre al 28 novembre, con la sezione Moving Centuries, il corso teorico-pratico di storia della danza che per l’edizione 2024 sarà itinerante tra Udine (Liceo coreutico e Teatro Nuovo Giovanni da Udine) e Palmanova (Associazione Studio Danza) coinvolgendo da remoto anche Trento (Liceo coreutico Bonporti). Ideato da Elisabetta Ceron e coordinato dall’Associazione Danza e Balletto, il progetto affianca agli incontri con il pubblico conferenze e masterclass coordinate da maestri e ballerini di chiara fama: appuntamento l’11 ottobre (ore 11:30) al Liceo coreutico Uccellis con Maria Luisa Buzzi protagonista della conferenza sulla coreografia al femminile dal titolo “Danza e Donna”; il 15 ottobre (ore 15.00) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la coreografa e danzatrice Silvia Gribaudi terrà un’esclusiva masterclass di danza contemporanea. Il 12 ottobre, è atteso a Udine Stephane Fournial, étoile francese e Direttore della storica scuola di ballo del Teatro di S. Carlo di Napoli (2015-2024) la più antica istituzione coreutica d’Italia. Fournial coordinerà un’esclusiva masterclass di tecnica classica e punte (ore 10:00), presso la sede del Liceo coreutico Uccellis, rivolta agli studenti più promettenti del territorio regionale, a cui seguirà un’intervista coordinata dal critico di danza Federica Sassara e un successivo talk con il pubblico. Il 28 novembre ci si sposta a Palmanova presso l’aula magna della Sala delle Associazioni, sede di StudioDanza, che ospita la conferenza di Maria Luisa Buzzi, “Le pioniere della Modern dance” con la partecipazione della danzatrice Valentina Saggin, interprete di una performance coreutica curata da Arearea. Ingresso libero fino a esaurimento posti per le conferenze, su prenotazione le lezioni pratiche. Inviare cv e richiesta di partecipazione a adeb@adebudine.it

Alla realizzazione del progetto collaborano la Regione F.V.G. e Danza&Danza. Partner: Liceo Coreutico Uccellis, Liceo delle Arti Trento, Visavì, Comune di Palmanova, StudioDanza, Arearea.

