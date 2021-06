Da Codroipo …

Codroipo d’ora in poi sarà ricordata sicuramente per la sua circonvallazione, e chiaramente per Villa Manin, ma, stiate pur certi , anche per avere coltivato un politico di grande fattura, caparbio e tenace, in grado di non comparire mai anche quando responsabile. Preferisce stare in tv o sui giornali locali sistematicamente amici.

Pensate, poi, che nella sua mai mendace benevolenza ha perfino trasformato la maison dell’ultimo Doge della Serenissima in un hub vaccinale, con tanto di gadget per i nostri vaccinati. Sai le elezioni son lontane, ma non si sa mai che qualcuno si ricordi, dicono i soliti maligni.

È uno che lavora giorno e notte al punto che le riunioni di partito le svolge all’interno di una sede istituzionale ad altro deputata. Gli impegni, cavolo, sono impegni, e poi, pare, appunto, che avesse solo un’ora a disposizione. Davvero un friulano doc: lavoro, lavoro.

Insomma dobbiamo essere fieri di un politico così, tutto il resto è la solita minestra.

Zihal