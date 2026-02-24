Dagli ultrasuoni alle comunicazioni ottiche: 5 startup selezionate da Area Science Park per il programma Deep Tech Revolution
L’ente nazionale di ricerca Area Science Park annuncia le cinque startup vincitrici del bando Deep Tech Revolution, che assegna finanziamenti complessivi per 1 milione di euro a progetti d’impresa innovativi ad alta tecnologia. Le startup selezionate riceveranno fondi per 200mila euro ciascuna, di cui metà in denaro e metà in servizi ad alta tecnologia per l’attività di ricerca e sviluppo – con accesso alle infrastrutture e ai laboratori avanzati di Area Science Park – e in servizi di accompagnamento alla crescita.
Le startup e i relativi progetti di ricerca saranno presentati nel corso della prima giornata di kick-off del programma. La stampa è invitata a partecipare
domani, mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 14.15 Area Science Park, Campus di Padriciano Conference Hall, Edificio C
Interverranno la presidente di Area Science Park Caterina Petrillo e le 5 startup selezionate.
ll kick-off si concluderà venerdì 27 febbraio con la visita delle startup alle infrastrutture e ai laboratori di ricerca di Area Science Park, messi a disposizione per sviluppare ulteriormente i loro progetti.
Programma:
14.15 – 15.45 Il programma Deep Tech Revolution, modalità e gestione
15.45 – 16.00 Coffee break
16.00 – 17.15 Presentazione dei progetti vincitori
17.15 – 18.00 Lavoro individuale sui progetti
Area Science Park. Ente pubblico di ricerca nazionale del MUR, nasce nel 1978 per sviluppare il parco scientifico e tecnologico di Trieste. Negli anni, Area ha maturato competenze nel trasferimento tecnologico, nella progettazione e sviluppo di sistemi integrati e nei servizi innovativi. Oggi le principali linee dell’ente sono: lo sviluppo e l’implementazione di infrastrutture di ricerca e tecnologiche, la ricerca e l’innovazione deep tech, la gestione e lo sviluppo del parco scientifico.