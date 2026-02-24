“Una riforma che mette in discussione l’equilibro dei poteri” questa sera se ne discute al Centro Balducci

Questa sera (martedì 24.02.2026) alle 20,30 il Centro Balducci ospiterà un incontro, il secondo promosso in difesa della Costituzione, in vista dell’ormai prossimo referendum sulla giustizia. Sarà presente una ospite speciale, che ha fatto della sua sofferta storia familiare una scelta politica: occuparsi del bene comune e dei diritti di ciascuno. Sarà infatti presente il fisico e già parlamentare Giovanni Maria Bachelet, presidente del Comitato “Società civile per il ‘No’ al Referendum costituzionale sulla giustizia”, moderato dai giornalisti Luana de Francisco e Gianpaolo Carbonetto. Sarà l’occasione per ribadire quanto questa riforma non punti realmente all’efficienza dei tribunali, ma metta in discussione l’equilibrio dei poteri e la tenuta della nostra democrazia. Due i partner importanti dell’evento, Libera Friuli Venezia Giulia e Articolo Ventuno.