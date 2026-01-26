Dal piano oncologico regionale alla confusione strategica della sanità in Fvg

“Apprendiamo dai quotidiani che anche gli esponenti di maggioranza della Lega, dopo quelli di Fratelli d’Italia, esprimono, a distanza di quasi

un anno, forti perplessità sul cosiddetto Piano Oncologico che a detta dell’Assessore Riccardi doveva essere il pilastro della Sanità in regione. Piano che a parte il tema della senologia a Tolmezzo non è stato più verificato nell’applicazione, come invece era stato promesso. Come Open Sinistra FVG avevamo invece subito espresso perplessità per il fatto che nella sua genericità, tale piano lasciava un margine troppo ampio per manovre successive poco ponderate. Appaiono patetiche le giustificazioni di Riccardi che fa appello ai tre voti favorevoli dell’opposizione a quel piano. Erano voti isolati. Ribadiamo invece che la sanità è un tema complesso che si costruisce sulla fiducia senza logiche semplificatorie. Perché si continua ad affaticare il sistema sanitario regionale con una gestione così turbolenta? Forse è il caso di cambiare strategia prima che i privati ne prendano ulteriore possesso.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.