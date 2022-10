Dal Zovo M5s Fvg: “Piano politiche abitative non risponde a reali necessità”

Voto contrario del MoVimento 5 Stelle al Piano annuale delle politiche abitative per il 2022. “Un documento che dà risposte ordinarie a una situazione straordinaria, soprattutto in vista di un futuro prossimo particolarmente complicato” commenta la consigliera regionale Ilaria Dal Zovo. “In particolare, l’edilizia sovvenzionata avrebbe bisogno di uno stanziamento ingente e straordinario di fronte a una crescente necessità di abitazioni – sostiene Dal Zovo -. Nei diversi accessi agli atti che abbiamo effettuato nel corso degli anni, abbiamo potuto constatare una situazione drammatica per quanto riguardo il patrimonio edilizio a disposizione delle ATER”. “Molti sono, infatti, gli alloggi potenzialmente disponibili ma le risorse su cui le ATER possono contare sono ridotte per poter recuperare buona parte di questo patrimonio da ristrutturare – sottolinea l’esponente M5S -. Se ci aggiungiamo alcune regole che non agevolano chi necessita di una garanzia, di un mutuo o di un contributo, in particolare i giovani che vogliono rendersi indipendenti per l’acquisto o l’affitto di una casa, ecco che il Piano discusso oggi in Commissione non risponde agli effettivi bisogni attuali e per i tempi difficili che ci attendono”.