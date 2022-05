Dal Zovo – Sergo M5s: “FVGreen, ok Comitato ristretto, ora inserire comunità energetiche”

“Bene l’istituzione di un Comitato ristretto per cercare di unificare il disegno di legge FVGreen con altre proposte di legge in tema ambientale, tra cui quelle del MoVimento 5 Stelle sulle città verdi e sulla valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali pentastellati, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo. “Registriamo anche la disponibilità della Giunta ad accogliere alcuni dei suggerimenti avanzati dagli auditi nella Commissione di oggi, tra cui anche le comunità energetiche regionali – continuano i consiglieri M5S -. Apprezziamo quindi il cambio di idea dell’assessore Scoccimarro, che all’inizio delle audizioni aveva escluso che quella in discussione fosse una norma in materia di energia e che avremmo dovuto attendere, chissà quanto e chissà cosa, per discuterne una. Ma dopo avere ascoltato, da praticamente tutti gli ospiti, l’interesse sulle comunità energetiche, si è evidentemente ricreduto”. “Proprio su questo tema abbiamo presentato una proposta di legge regionale che, a questo punto, non potrà essere trascurata nel testo unificato che uscirà dal Comitato ristretto – concludono i portavoce -. A differenza di quanto affermato da Scoccimarro in aula, FVGreen contiene incentivi per la transizione energetica, ma la Giunta si è ben guardata di inserire le Comunità energetiche regionali, per non cavalcare un cavallo di battaglia storico del MoVimento 5 Stelle”.