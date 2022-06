Dalla lana al fertilizzante, progetto Uniud, Asufc, Fondazione Friuli

I primi risultati del progetto “Agrilana in pellet”, con un innovativo impianto di trasformazione della lana in fertilizzante, saranno presentati lunedì 6 giugno, alle 15, nella sede di Pagnacco (via San Mauro 2) dell’Azienda agraria “Antonio Servadei” dell’Università di Udine. Il progetto è realizzato in collaborazione dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (Di4a) dell’Ateneo udinese, dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e dalla start up Agrivello, con il sostegno della Fondazione Friuli. L’iniziativa rientra nelle attività intraprese dai quattro partner a sostegno delle imprese locali per sviluppare e valorizzare la multifunzionalità dell’agricoltura sociale. L’appuntamento, intitolato “One Welfare e agroecologia. Inaugurazione del progetto Agrivello”, sarà introdotto dal direttore dell’Azienda agraria “Servadei”, Piergiorgio Comuzzo. Seguiranno i saluti del rettore, Roberto Pinton; del direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), Denis Caporale, e del presidente Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Sarà poi la volta degli interventi dedicati a ricerca, sperimentazione e formazione nell’ambito dei progetti condivisi dai partner, coordinati dal direttore del Dipartimento, Edi Piasentier. “Le esperienze interdisciplinari in ottica One Welfare e agricoltura sociale” è l’argomento della relazione del responsabile del Servizio professionale sociale Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli dell’Asufc, Adriana Bressan. Su “L’avvio della formazione One Welfare: la Field School” parleranno il responsabile del Servizio delle professioni tecniche della prevenzione Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli dell’Asufc, Sandro Venturini, e la ricercatrice Lucia Piani, del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali, animali. “Dal progetto di ricerca ‘Agrilana in pellet’ alla startup Agrivello” è invece il tema su cui interverranno il direttore dell’Area C Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’Asufc, Andrea Peresson, e la responsabile della startup Agrivello, Chiara Spigarelli. Seguirà la visita all’impianto di trasformazione della lana.