“Dalle Regioni all’Europa, verso un’altra politica”, incontro pubblico sabato prossimo a Villacaccia di Lestizza

“Dalle Regioni all’Europa, verso un’altra politica”. È il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Patto per l’Autonomia che si terrà sabato 10 giugno, alle 18.30, all’agriturismo Ai Colonos di Villacaccia di Lestizza. L’appuntamento sarà una occasione di riflessione e discussione sui temi dell’autonomia, del federalismo, del rapporto dei territori con l’Europa. L’iniziativa chiuderà la visita in Friuli di una rappresentanza di EFA/ALE – European Free Alliance/Alleanza Libera Europea – la principale rete europea di raccolta di forze indipendentiste storiche (delle nazioni europee ancora senza stato), autonomiste, federaliste e confederaliste –, di cui fa parte anche il Patto per l’Autonomia, e di AeA – Autonomie e Ambiente, coordinamento tra forze territoriali autonomiste attive in Italia. Dopo i saluti della presidente del Patto per l’Autonomia Elisabetta Basso, interverranno Lorena López de Lacalle, presidente di EFA/ALE – European Free Alliance/Alleanza Libera Europea; Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia; Giacomo Petrucco di Patto per l’Autonomia Youth; Eleonora Sartori, consigliera comunale di Gorizia. L’ingresso è libero e gratuito. «L’autonomia delle regioni e dei territori oggi ha un significato ancora più ampio in una prospettiva fortemente europea – spiega Moretuzzo –. Il percorso intrapreso da tempo dal Patto per l’Autonomia ci proietta verso un’Europa più forte e coesa, capace di riconoscersi nelle sue effettive diversità politiche, culturali e linguistiche, una realtà che va oltre quella degli stati-nazione, in cui popoli, territori, culture e lingue diverse trovino spazi veri di rappresentanza, il diritto all’autodeterminazione sia rispettato e applicato e l’azione politica sia più orientata a processi di vero cambiamento nella direzione della transizione ecologica, della giustizia sociale e della difesa dei diritti delle minoranze».