Dalle slot machine all’offerta di nuovi servizi, un convegno a Confcommercio Udine

“L’innovazione del business model, dalle slot machine all’offerta di nuovi servizi”, è il titolo di un convegno promosso in partnership da Regione Fvg, Università di Udine, Federsanità Anci Fvg, Anci Fvg e Confcommercio Udine, in programma in due giornate, lunedì 6 e lunedì 13 marzo, nella Sala Riunioni di Confcommercio Udine in via Alpe Adria 16 a Tavagnacco.

L’iniziativa, che parte delle azioni regionali a sostegno degli esercizi con slot machine in dismissione, intende stimolare l’innovazione del modello di business focalizzandosi su Principi e linee guida per modificare la formula imprenditoriale; Presentazione di esperienze di successo; Formulazione di ipotesi di progettualità innovativa. I destinatari del progetto sono imprenditori ed esercenti di strutture con slot machine, ma anche enti locali e altre aziende pubbliche interessate a sviluppare azioni di innovazione e partnership.

Il 6 marzo i lavori saranno aperti dal presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo, dalla direttrice centrale Salute Gianna Zamaro e dal presidente Federsanità Anci Fvg Giuseppe Napoli. Quindi, gli interventi di Cristina Meneguzzi, direzione centrale Salute, e di Silvia Iacuzzi e Paolo Fedele di UniUd.