Campagna elettorale in cammino per Massimo Moretuzzo. Prima tappa domani dal Tagliamento a San Daniele

A piedi, dal greto del Tagliamento a San Daniele, verso il voto del 2 e 3 aprile. È la prima di una serie di camminate che toccheranno tutto il Friuli-Venezia Giulia e porteranno il candidato alla Presidenza della Regione Massimo Moretuzzo in ascolto delle comunità del territorio. Una modalità inedita per costruire insieme una regione diversa, innovativa, europea, solidale e fortemente impegnata nella transizione ecologica – a partire dagli esempi di esperienze virtuose e buone pratiche che si incontreranno lungo l’itinerario di questa inedita campagna elettorale –, ma anche per parlare alle cittadine e ai cittadini di quello che non va, di confrontarsi sulle loro esigenze, di quanto ci si impegna a fare andando al governo. La prima camminata si terrà domani, sabato 4 marzo. Si snoderà lungo un percorso di circa sette chilometri. Partenza alle 9.45 dalla località Tabine, a Villuzza di Ragogna, per proseguire verso il lago di Ragogna e concludersi alla loggia della Biblioteca Guarneriana di San Daniele, alle 17.30, con un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Massimo Moretuzzo e di Angelo Floramo, storico e scrittore. Gli spostamenti tra una tappa e l’altra saranno effettuati in autonomia. Chi vorrà percorrerli a piedi potrà farlo nel rispetto del codice della strada e sarà considerato in libera escursione personale.