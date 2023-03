La campagna elettorale in Fvg entra nel vivo. Visita di un primo big nazionale. Giuseppe Conte per un giorno a Udine

Giuseppe Conte a Udine, primo leader nazionale salito nel profondo nordest per sostenere la campagna elettorale. Del resto quella del 2 e 3 aprile in Fvg è l’unica regione al voto dopo le batoste per il centro sinistra e per il M5s in Lazio e Lombardia di poche settimane or sono. La giornata friulana di Conte era iniziata nella mattinata nel quartiere Aurora per parlare del Superbonus. “Dai primi calcoli, gli inquilini parlano di 700 euro all’anno in media di risparmio. Non solo riduzione emissioni CO2, ma anche delle bollette, quindi”, dichiara soddisfatto. Superbonus da rivendicare con forza quindi. Ma Conte era principalmente a Udine, per sostenere la campagna elettorale del centrosinistra in regione a sostegno del candidato Massimo Morettuzzo, che ha indicato come l’uomo giusto per la sfida a Fedriga. Noi non tradiamo i cittadini come ha fatto il Governo Meloni a spiegato Conte ai giornalisti presenti. Per questo continuano gli incontri sui territori con chi è stato messo in ginocchio dall’ultimo decreto su Superbonus, cessione dei crediti dell’edilizia e sconti in fattura. Oggi in Friuli Venezia Giulia, ha detto Conte, ho incontrato imprenditori, sindacati, lavoratori e famiglie. Sono disperati. Ci hanno chiesto di difendere le misure per l’edilizia con cui abbiamo creato crescita e posti di lavoro. “Quel che è successo in questa Regione, ha aggiunto l’ex premier, la dice lunga sul modo con cui i partiti al governo gestiscono materie così delicate: il giorno prima il Governatore Fedriga aveva fatto approvare un provvedimento per far acquistare i crediti fiscali incagliati dalla regione; il giorno dopo il suo collega di partito, il ministro Giorgetti, ha portato e fatto approvare in Consiglio dei Ministri il decreto che ha bloccato tutte le cessioni. Ma neppure tra di loro si parlano? Ha chiosato Conte. La verità è che si stanno rivelando, ancora una volta, fortemente inadeguati e soprattutto incuranti degli impegni presi con imprese e cittadini.” Conte ha anche incontrato il candidato sindaco della civica Spazio Udine Ivano Marchiol che come è noto nel capoluogo friulano ha l’appoggio dei pentastellati.