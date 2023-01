Danieli nominata “Top Employer” per il secondo anno consecutivo

Danieli, leader mondiale nella fornitura di impianti metallurgici e attrezzature ad alta tecnologia, è stata premiata per la seconda volta con il riconoscimento di “Top Employer Italia”, migliorando la performance rispetto allo scorso anno, in particolare nella categoria “Onboarding”. Le aziende certificate “Top Employers” si distinguono per il miglior ambiente di lavoro, grazie alle pratiche di gestione delle risorse umane in ottica “people-first”. Queste organizzazioni sono sottoposte a un rigoroso processo di selezione da parte del Top Employers Institute, che ha certificato e riconosciuto più di 2.052 Top Employers in 121 Paesi/regioni, nei cinque continenti. Danieli è stata premiata per i suoi standard eccellenti in ogni categoria di valutazione, tra cui strategia e acquisizione dei talenti, pianificazione della forza lavoro, onboarding, formazione e sviluppo, gestione delle performance, sviluppo della leadership, gestione delle carriere e delle successioni, cultura, retribuzione e benefit. “Sono felice ed orgoglioso che Danieli sia stata riconosciuta come Top Employer per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Stefano Stafisso, Vicepresidente Esecutivo delle Risorse Umane (pessima definizione) di Danieli. “Il premio sottolinea i nostri progressi in tutte le aree certificate. È anche una testimonianza del nostro impegno a garantire un luogo di lavoro in cui i dipendenti possono dimostrare il proprio valore con proattività, accrescere le proprie competenze, soddisfare le proprie ambizioni e dove viene costantemente riconosciuto il merito. L’anno scorso abbiamo impiegato più di settemila persone a livello globale, di cui oltre tremila in Italia. Il Gruppo offre illimitate opportunità di carriera e la possibilità di misurarsi in tantissime discipline attraverso le 25 unità operative che lo compongono. Con il nostro team multidisciplinare e multiculturale ci impegniamo quotidianamente a fornire le migliori soluzioni ai nostri Clienti raggiungendo giorno dopo giorno risultati eccellenti.”