Danni all’ecosistema: autorizzati dalla Regione Fvg impianti da meno di 1 MW eliminando le compensazioni ambientali e territoriali

La Giunta Fedriga, eliminando le compensazioni ambientali e territoriali per gli impianti da meno di 1 MW, ha di fatto autorizzato il pullulare di impianti da 999 kW con un possibile danno all’ecosistema di difficile quantificazione, ad affermarlo e la consigliera regionale di Avs Serena Pellegrino che ha emesso una nota polemica: “Ringrazio il Capogruppo della lista FP – Fedriga Presidente, Mauro Di Bert, per aver fatto il punto sulla questione intorno alle superfici degli impianti fotovoltaici (moduli collocati a terra), dei Bess (impianti di accumulo elettrochimico) e degli insediamenti per la produzione di biometano che, sommate a quelle degli impianti della stessa tipologia già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3% della superficie agricola del territorio comunale interessato dall’insediamento.”

Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il collega Di Bert ricorda inoltre come il governo del territorio regionale sia attuato da questa Maggioranza regionale per evitare un uso indiscriminato del suolo e volto a salvaguardare il patrimonio agricolo, ambientale e paesaggistico. Ci dice anche che sono stati introdotti dei limiti più stringenti riguardo all’installazione di sistemi di accumulo dell’energia (Bess), che dovranno essere realizzati in maniera compatibile con l’identità del territorio.

Fin qui nulla da eccepire – prosegue la Vice Presidente della IV Commissione Ambiente – se non per il fatto che il Consigliere Di Bert si sia dimenticato nella sua narrazione un elemento essenziale, ovvero che nell’ultimo micro assestamento di bilancio da 277 milioni di euro è stato stabilito che per quegli impianti soggetti ad autorizzazione unica che hanno meno di 1 MW (megawatt) di potenza vengono eliminate le compensazioni ambientali e territoriali. Il collega capogruppo della lista ‘Fedriga Presidente’ si è pertanto dimenticato di sottolineare che la Giunta Fedriga ha di fatto autorizzato il pullulare di richieste in autorizzazione unica per gli impianti da 999 kW solo perché non sono soggette a compensazioni ambientali e territoriali.” E conclude Pellegrino “Stiamo parlando di un danno all’ecosistema di difficile quantificazione.”