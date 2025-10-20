Il Karate ha conquistato Lignano Sabbiadoro Duemila presenze, 760 atleti

Il 50° International Championship di Karate Wado Ryu FEW ha conquistato Lignano Sabbiadoro in una tre giorni di gare lo scorso fine settimana.

Organizzato sotto l’egida della Federazione Europea Wado (FEW), l’evento è stato un successo internazionale, ospitato al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro.

Organizzato da European Wadokai, ha riunito 760 atleti provenienti da 18 Paesi europei, affiancati da 95 tecnici, 40 arbitri e circa 250 accompagnatori, per un totale di oltre duemila presenze.

A guidare l’organizzazione è stato il Maestro Bruno Vedramini insieme a Lorena Vendramini, anime e promotori instancabile dell’evento e al loro Staff della Defence Karate 2000 di Pravisdomini.

Al loro fianco, lo CSEN regionale Friuli Venezia Giulia, con il prezioso contributo del presidente Giuliano Clinori, e Marco Cavalli, manager della sicurezza e promoter di grandi eventi.

La manifestazione ha avuto anche il patrocinio della FIJLKAM FVG, rappresentata dal presidente Michele Roiatti, che ha garantito il supporto tecnico con arbitri federali.

Una grande festa di sport, disciplina, cultura e internazionalità, che conferma ancora una volta il ruolo centrale del Friuli Venezia Giulia nel panorama delle arti marziali europee.