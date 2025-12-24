Denunciato ex dipendente ritenuto responsabile del furto di materiale edile della ditta

I Carabinieri della Stazione di Latisana hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 58 anni della bassa friulana, ritenuto responsabile del furto in danno di una ditta del luogo di numerosi utensili e attrezzature per l’edilizia.

In particolare, i responsabili della società danneggiata, nel mese di novembre scorso, nel fare un inventario delle attrezzature e degli utensili aziendali custoditi nel proprio magazzino, avevano constatato ammanchi, facendone denuncia ai Carabinieri di Latisana.

Le immediate attività d’indagine avviate dai militari hanno sin da subito fatto emergere dubbi sul comportamento di un ex dipendente dell’azienda da più di qualche anno; sospetti poi avvalorati dai successivi approfondimenti investigativi che hanno fatto emergere come lo stesso avesse messo in vendita su piattaforme on line materiali ed attrezzature del tutto simili a quelle rubate. La successiva perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità Giudiziaria di Udine, ha confermato il coinvolgimento dell’ex dipendente, consentendo di rinvenire nella sua abitazione la refurtiva per un valore complessivo di 5000 euro, restituita ai legittimi proprietari.

L’indagato, nei confronti del quale vale la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, era già noto ai Carabinieri proprio per una vicenda simile verificatasi nel mese di marzo scorso. In quella circostanza, sempre su piattaforme on line, mise in vendita una bicicletta rubata il mese precedente a Latisana. Anche allora, come adesso, una perquisizione domiciliare consentì di rinvenire il bene rubato che fu restituito al proprietario.