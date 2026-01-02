Desplante: il flamenco di Eduardo Guerrero a Grado, Sedegliano e san Vito al Tagliamento

Arriva nel Circuito ERT Desplante, un viaggio nel cuore più autentico del flamenco, dove la danza diventa racconto e memoria. Il recital di danza, canto e musica del bailaor di Cadice Eduardo Guerrero andrà in scena venerdì 9 gennaio all’Auditorium Biagio Marin di Grado, sabato 10 gennaio al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano e domenica 11 gennaio all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Tutte le serate inizieranno alle 20.45 e ad accompagnare Guerrero sul palco ci saranno la voce di Alicia Morales Sanchez e la chitarra di Diego Antonio Fernandez Montoya.

Desplante nasce come omaggio ai canti minero-levantinos, stile di flamenco sviluppatosi nel XIX secolo sulle montagne di Cartagena (La Unión) in seguito alle migrazioni dall’Andalusia. È un’arte che viene dalla vita dei minatori e custodisce la loro sofferenza, i celebri “quejíos”, lamenti e grida dell’esistenza quotidiana in miniera. Eduardo Guerrero rievoca questa origine con forza e verità, intrecciando al rigore del flamenco puro alcune derivazioni contemporanee, sempre rilette con grande coerenza espressiva. Lo spettacolo è anche legato a un momento decisivo nella carriera dell’artista: con Desplante Eduardo Guerrero vinse nel 2013 il primo premio al Festival de las Minas de La Unión, uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al flamenco.

La partitura scenica attraversa diversi palos del flamenco: Mineras, Soleá, Malagueña, Abandolao, Alegrías, Zambra, Taranto, Tango, in una sequenza che alterna registri drammatici e slanci di pura energia, nel dialogo serrato tra danza, canto e musica.

Nato a Cadice, Eduardo Guerrero inizia a danzare a soli sei anni e si forma con maestri come Mario Maya, Antonio Canales, Manolo Marín. Dopo gli studi al Conservatorio di Cadice approfondisce anche danza classica e contemporanea. Dal 2002 lavora con importanti realtà della scena spagnola e internazionale, diventando protagonista in produzioni di Aida Gómez, Eva Yerbabuena, Rocío Molina, nel Balletto Nazionale di Spagna, e collaborando con coreografi come Javier Latorre e Rafael Aguilar. Fondatore della propria compagnia nel 2011, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra tutti il Premio Lorca come miglior interprete maschile di danza flamenca nel 2022.

Informazioni e prevendite su ertfvg.it.