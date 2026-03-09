Dibattito sul referendum questa sera a Feletto Umberto
Questa sera (mercoledì 11 marzo), alle 20.30, nella sala consiliare Feruglio, in piazza Indipendenza, a Feletto Umberto, si parlerà del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, per dibattere sulle tante questioni sulle quali si dovrà scegliere in maniera consapevole.
Dialogheranno sull’argomento Roberta Sara Paviotti, giudice del tribunale di Udine e Marco Panzeri, sostituto procuratore della Repubblica al tribunale di Udine. Modererà l’incontro il giornalista Gianpaolo Carbonetto.