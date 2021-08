“Dipingere con la luce – Viaggio Fotografico” di Luana Valentich a cura de Le Vie delle Foto. Fino al 31 agosto all’Eppinger Café di Trieste

Da mercoledì 4 agosto 2021 presso Eppinger Caffè in via Dante 2A a Trieste sarà allestita la mostra fotografica "Dipingere con la luce - Viaggio Fotografico" di Luana Valentich a cura de Le Vie delle Foto. La mostra sarà visitabile ogni giorno al primo piano di Eppinger Caffè durante l'orario di apertura fino al 31 agosto. Inaugurazione alla presenza dell'artista giovedì 5 agosto alle 18.

Prosegue con la mostra fotografica "Dipingere con la luce - Viaggio Fotografico" di Luana Valentich la stagione espositiva di Eppinger Café Trieste a cura de Le Vie delle Foto. La mostra sarà visitabile ogni giorno al primo piano di Eppinger Caffè durante l'orario di apertura - dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 - fino al 31 agosto. Non solo fotografia, ma un viaggio attraverso il territorio, il turismo naturalistico, i sapori.

A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un'unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico.

L'artista sarà presente alla mostra anche il 12, 19 e 26 agosto dalle 18 alle 20.

Eppinger Caffè è un bar pasticceria che si trova Via Dante 2A a Trieste. La lunga storia, iniziata dalla famiglia Eppinger nel 1848 quando si è trasferita dalla Boemia a Trieste, consente al par pasticceria di offrire un'esperienza gastronomica lunga oltre 150 anni. Il punto vendita produce alimenti senza glutine, caramelle, confetti e dolci tipici, pasticceria mignon fresca e secca, torte artigianali personalizzate, brunch e pranzi veloci. Inoltre, il bar dispone di un'ampia sala disponibile per organizzare eventi e convegni con wifi gratuito.

LA MOSTRA

DIPINGERE CON LA LUCE - VIAGGIO FOTOGRAFICO. NON SOLO FOTOGRAFIA, MA UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL TERRITORIO, IL TURISMO NATURALISTICO, I SAPORI

Sono i colori e le forme che hanno accompagnato il cammino dell’uomo rivestendo nel tempo cariche simboliche e psicologiche che hanno influito sullo stato d’animo di generazioni di persone. Come i pittori sono i fotografi a dare corpo alla percezione, dando spessore e atmosfera a luoghi e cose, creando con uno scatto componenti di immaginari collettivi o intimamente personali.

Per informazioni: luana.valentich@virgilio.it

L'AUTRICE

LUANA VALENTICH

Amo fotografare, una passione assopita da tanti anni trasmessa da mio marito, si fotografava in analogico. Riscopro la fotografia con l'evento del digitale, passando decisamente in un altro mondo. Amo appoggiare l'occhio al mirino della mia macchina fotografica, è in quel momento che vedo veramente, luce colore e forma prendono un significato diverso ed io muovo la macchina fotografica fino a quando non trovo un equilibrio armonico fra questi tre elementi. La fotografia non è mai una riproduzione della realtà ma è sempre un'interpretazione di essa, o meglio, una semplificazione che passa attraverso un'interpretazione. Prediligo la fotografia naturalistica: il racconto per immagini del mondo senza l'uomo, di una realtà che l'uomo moderno quasi contrappone alla propria, della vita nel suo stato primordiale e nei suoi meccanismi naturali, una finestra su altre specie, su altre forme di vita.

I PARTNER

ESTplore

ESTplore, alla scoperta del Nord-Est com’era, com’è e come (forse) sarà!

Il nostro progetto di turismo naturalistico nasce dall'incontro di un piccolo gruppo di guide naturalistiche abilitate dalla regione FVG, innamorate della natura e appassionate del territorio e del suo evolversi: natura cultura e lettura del paesaggio e del suo intreccio con le attività umane, come piccoli musei, produttori di nicchia, artigiani. Ricerchiamo con ostinazione quel difficile equilibrio tra fruizione del territorio e rispetto di chi (umani e non) lo abita e rifugge le logiche impazzite del consumismo turistico. Collaboriamo con amministrazioni pubbliche, associazioni e istituzioni locali.

Per informazioni: www.estplore.it

AZIENDA AGRICOLA MILOS SKABAR

Dalla passione per l'agricoltura al legame con il territorio, nel quale vivo, nasce l'idea della mia azienda agricola. La mia terra è il Carso, da questa terra nascono prodotti unici. Dal costone carsico Contovello – con i vigneti affacciati sul mare, all'entroterra carsolino fino a Dutollje, dalla “vitovska”di Monrupino al “terrano “di Tomaj, nascono i vini che produciamo.La passione per l'agricoltura ereditata da mio nonno, sono legati alla tradizione ma prodotti in modo naturale e biologico.

Per informazioni: skabarwines@gmail.com

