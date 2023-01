Direzione regionale di Articolo Uno approva la candidatura di Massimo Morettuzzo

Si è tenuta lunedì sera la direzione regionale di Articolo UNO. È stata espressa soddisfazione per il lavoro della coalizione di centrosinistra, una coalizione ampia e aperta come è sempre stato auspicato dal partito, e per la candidatura di Massimo Moretuzzo alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Articolo UNO ha già portato al tavolo della alleanza le sue proposte programmatiche che intende discutere con grande spirito collaborativo. La centralità dei servizi pubblici, a partire dalla sanità e dalla scuola, assieme al lavoro, sono il punto fondamentale delle nostre proposte per superare questi anni di pessimo governo della destra e rimettere al centro i bisogni delle persone. È stato dato mandato al segretario, Mauro Cedarmas, di proseguire il confronto che si intreccia con la fase congressuale di costruzione di una forza della sinistra riformista, insieme al Pd, per avere la presenza di candidati di Articolo UNO in tutte le circoscrizioni della Regione.