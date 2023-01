Torna al Visionario di Udine dal 25 gennaio il ciclo di film “ad alta quota”: tre nuovi appuntamenti con tre opere mozzafiato

Torna nel 2023 l’appuntamento con il ciclo di film “ad alta quota”: dal 25 gennaio al via Oltre le otto montagne, tre nuovi film per tre esperienze (umane, sportive, storiche) tanto appassionate quanto appassionanti. Si comincia con Adam Ondra, Pushing the Limits di Jan Šimanek – che sarà presentato in sala da Sergio Fant, responsabile della programmazione del Trento Film Festival -, e a seguire Everest Senza Ossigeno di Jesper Ærø (2 febbraio) e Alpenland di Robert Schabus (9 febbraio). E a anticipare questo secondo ciclo ci sarà una proiezione speciale de Le otto montagne, film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch magistralmente interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Venerdì 20 gennaio alle ore 19.40 al cinema Centrale ospite in diretta live lo scrittore Paolo Cognetti, dal cui romanzo è tratto il film! Ma andiamo a guardare, un po’ più da vicino, i nuovi film “ad alta quota” in arrivo! Presentato al Trento Film Festival Adam Ondra, Pushing the Limits ci racconta la storia della più grande icona dell’arrampicata dei nostri giorni, un atleta che ha raggiunto prestazioni sportive fenomenali, un introverso taciturno si è trasformato in una star sportiva di fama mondiale! Everest senza Ossigeno segue il sogno di Rasmus, che vuole diventare il primo danese a raggiungere il limite più alto del mondo senza una bombola sulla schiena. Più di 5.000 alpinisti hanno raggiunto la cima dell’Everest, ma solo poco più di 200 lo hanno fatto senza ossigeno, e molti sono morti provandoci. Un sogno estremo che può trasformarsi in ossessione. Alpenland traccia invece un ritratto acuto e sensibile della regione delle Alpi, casa di 13 milioni di persone in 8 paesi. Lo fa visitando una famiglia di contadini di montagna in Austria, una piccola azienda manifatturiera nel villaggio di Premana in Italia e famose località sciistiche come Méribel in Francia o Garmisch-Partenkirchen in Germania. L’idillio cela però i semi della sua stessa rovina… Tutti i film saranno in versione originale con sottotitoli in italiano. Tariffe speciali: biglietto intero €10, ridotto €8. Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.