Discorso di fine anno e fine legislatura di Fedriga. Honsell: Dietro ai suoi annunci non c’è nessuna strategia

“Leggendo il discorso di fine anno e fine legislatura di Fedriga rimango stupito che, oltre alle giustificazioni pur serie (Covid, siccità, ..) che ha dovuto affrontare, non ricordi che proprio per questi motivi egli sia stato beneficiato dai bilanci più ricchi che la storia ricordi in questa Regione. Il fatto che con tante risorse la sanità sia peggiorata in FVG, e per l’ambiente non si sia fatto nulla, indica che quelle addotte da Fedriga sono solo scuse. Dietro ai suoi annunci infatti non c’è nessuna strategia. Il

quinquennio di Fedriga non lascerà traccia, se non quella di aver fatto accrescere il ritardo della Regione nelle politiche di transizione energetica, tutela dell’ambiente e di contrasto alle povertà.” così si è espresso Furio Honsell Consigliere di Open Sinistra FVG.