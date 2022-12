Scoprire la storia del capoluogo friulano grazie al corso “Udine quattro epoche” organizzato dall’Università delle LiberEtà

Iscrizioni aperte al corso UDINE QUATTRO EPOCHE, tenuto dalla professoressa Elena Rossi e organizzato da Università delle LiberEtà (via Napoli 4 a Udine). 4 incontri per approfondire la storia della città attraverso le 4 epoche che l’hanno maggiormente segnata: Le origini in epoca medievale; la dominazione veneziana; i periodi napoleonico e austriaco fino all’annessione al Regno d’Italia e il XX secolo. Il corso comincerà venerdì 13 gennaio 2023 e durerà 4 venerdì, dalle 18.30 alle 19.30. Le lezioni saranno in presenza ma sarà possibile seguirle anche online, tramite videolezione in diretta sulla piattaforma e-learning della scuola. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4).