Divise nuove alle Pro Loco solo se marchiate “Io sono Fvg”. Moretuzzo: «È un ricatto. La Lega per la cancellazione delle identità locali»

Abbigliamento nuovo per le Pro Loco solo se marchiato “Io sono Friuli Venezia Giulia”. «Quello che è stato presentato come sostegno a chi valorizza tradizioni, cultura e comunità locali, non è altro che un ricatto». Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia – Civica FVG Massimo Moretuzzo dopo l’approvazione dell’emendamento della Lega grazie al quale la Regione finanzierà con 80 mila euro la realizzazione di un’immagine coordinata e di abbigliamento distintivo con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” destinato alle Pro Loco della regione.

«Ci hanno spiegato che si tratta di un passo avanti per rendere ancora più riconoscibile e unita l’identità del Friuli-Venezia Giulia. Noi invece pensiamo che se una Pro Loco vuole valorizzare le sue peculiarità, il suo legame con la terra di appartenenza, ha il diritto di farlo senza vedersi imporre un marchio che non ha nulla di identitario – denuncia Moretuzzo –. Non sorprende affatto che proposte del genere giungano da quella che una volta era Lega Nord e che oggi si sta impegnando in un lavoro certosino di cancellazione delle identità locali che neppure il peggior nazionalismo italiano del Novecento è stato capace di produrre».