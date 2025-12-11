Partono i lavori in Friuli per la realizzazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici nel nord Italia

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico in sviluppo nel Nord Italia. Situato nel cuore del Friuli Venezia Giulia, il progetto – promosso da Envalue Italia e MSE Solar Energy Italia – prevede una capacità autorizzata di oltre 100 MWp e, una volta completato, rappresenterà un’infrastruttura strategica per la transizione energetica del territorio. Lo hanno annunciato in un comunicato stampa le aziende che tuttavia non hanno indicato con precisione dove saranno collocati i pannelli fotovoltaici se non un generico “nel cuore del Friuli”. Probabilmente si tratta di un megaimpianto che si andrà a collegare con il terminale dell’elettrodotto presente in territorio di Pavia di Udine. I Pannelli quindi dovrebbero essere a cavallo fra Pavia di Udine e Santa Maria la Longa. Si legge nella nota stampa il dettaglio tecnico: “In questo scenario, SMA Italia – parte del gruppo SMA Solar Technology, leader mondiale nella produzione di inverter e soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico e BESS – riveste un ruolo chiave in qualità di partner tecnologico per la fornitura dell’intero sistema di conversione. Con questo nuovo impianto che sarà connesso in Alta Tensione (AT), SMA Italia consolida ulteriormente la propria leadership nel mercato nazionale, confermandosi come l’azienda con il maggior numero di impianti in AT attualmente connessi in Italia. SMA Italia ha adottato un approccio tailor-made e customer-centric, riuscendo a soddisfare fin dalle fasi progettuali tutte le richieste di customizzazione. Ciò ha permesso di un sistema di conversione e di controllo completamente adattato e configurato secondo le specifiche esigenze del cliente. Cuore dell’architettura impiantistica saranno 22 MVPS (Medium Voltage Power Station), di cui 18 da 4400 e 4 da 2930. Caratterizzate da un design “Plug & Play” ad alta densità di potenza, le MVPS garantiscono semplicità di installazione, massima affidabilità operativa anche in condizioni ambientali estreme, elevati standard di sicurezza e rendimenti energetici ottimali, riducendo al minimo i rischi logistici e operativi. La fornitura delle apparecchiature è prevista entro la fine del 2025, mentre l’entrata in esercizio dell’impianto è programmata entro il 2026. “Un’expertise consolidata e oltre 3GW di capacità installata in Italia, nel segmento Utility Scale, rafforzano la leadership di SMA Italia, fondata sulla capacità di garantire prestazioni elevate, continuità operativa e piena integrazione con i requisiti tecnici e regolatori di progetti di questa scala – sottolinea Andrea Calaudi, Head of Project Sales Large Scale SMA Italia. Il progetto si distingue per la sua complessità tecnica: abbiamo sviluppato soluzioni personalizzate, adattando i nostri sistemi alle esigenze specifiche di progetto e rispondendo a richieste particolarmente sfidanti dal punto di vista ingegneristico. Questa capacità di customizzazione, unita a un solido know-how, è un elemento distintivo che ci consente di assicurare risultati di eccellenza, sia in termini di performance sia di conformità tecnica. Partecipare alla realizzazione di un impianto di tale rilevanza, destinato ad avere un impatto significativo sul piano ambientale nazionale e a sostenere la transizione energetica, rappresenta una conferma della nostra leadership nel segmento utility scale”. Il progetto, attualmente in fase esecutiva, entrerà in esercizio nel 2026 e sarà in grado di generare oltre 210 GWh di energia rinnovabile all’anno, soddisfacendo il fabbisogno elettrico di circa 75.000 famiglie e contribuendo alla riduzione di oltre 90.000 tonnellate di CO₂ in atmosfera, con un risparmio stimato di 40 milioni di metri cubi di gas naturale. “Apprezziamo la flessibilità, l’ottimo teamwork e i rapidi tempi di risposta di SMA nel soddisfare i requisiti specifici del progetto e attendiamo con entusiasmo di energizzare questo progetto importante.” – afferma Baptist Gregori, Presidente del consiglio di amministrazione di EnValue Italia. Il progetto riflette la piena condivisione di valori tra i player, a partire dall’impegno comune per la transizione energetica. La collaborazione si fonda, inoltre, su una particolare attenzione alla sostenibilità della supply chain europea, alla qualità tecnologica e alla responsabilità ambientale, elementi che rafforzano ulteriormente il valore strategico di questa partnership. Non una parola ovviamente sull’impatto ambientale e sul consumo del suolo. Ma si sa, il business dell’energia “green” è ormai la nuova frontiera degli investimenti, non solo fotovoltaico ma anche impianti biogas il tutto con buona pace dell’agricoltura e della produzione a scopi alimentari.