L’AI in agricoltura, domani incontro in Coldiretti a Udine

Coldiretti Friuli Venezia Giulia organizza venerdì 12 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala Riunioni di via Savorgnana a Udine, l’incontro intergenerazionale “Intelligenza Artificiale. Parliamone!”, un momento di confronto dedicato a giovani, donne e agricoltori senior sul ruolo crescente delle nuove tecnologie nel settore primario. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere intorno allo stesso tavolo generazioni diverse di imprenditori agricoli, favorendo un dialogo aperto e costruttivo su come l’innovazione digitale stia trasformando il lavoro nei campi e nelle filiere agroalimentari.

Dopo i saluti del presidente regionale Coldiretti Martin Figelj e dei referenti Giovani, Donne e Pensionati, Paolo Omero, ceo di infoFACTORY e docente universitario, interverrà come relatore. «L’AI – spiega Omero –, ben oltre i modelli generativi come Chat GPT, non è più un orizzonte lontano, ma una tecnologia già in grado di ridefinire radicalmente molte filiere produttive. Mentre il dibattito globale si concentra sulla mitigazione dei rischi sociali e finanziari, la vera sfida per tutti i settori economici, compreso quello agricolo e agroalimentare, è trasformare l’AI in un vantaggio competitivo tangibile».