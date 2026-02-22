Dolore ginecologico cronico il 24 febbraio convegno all’Ateneo di Udine

Endometriosi e vulvodinia sono patologie diffuse, spesso “invisibili” e sottovalutate, anche se causano un dolore ginecologico cronico. Per esplorare questa condizione che affligge molte donne, l’Università di Udine ha organizzato, martedì 24 febbraio, l’incontro “Malattie ginecologiche fantasma. Curare la persona, non solo il sintomo”. L’appuntamento si terrà, dalle 18, nell’aula Strassoldo del polo economico-giuridico dell’Ateneo (via Tomadini 30/a, Udine).

Il dolore ginecologico cronico sarà analizzato come esperienza complessa, analizzando cause e impatto, e l’importanza di un approccio integrato centrato sulla persona. Il modello è la Clinica di ostetricia e ginecologia dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale che porterà la sua esperienza di sensibilizzazione e di percorsi educativi e clinici. L’obiettivo è far sentire “viste e previste” le donne con malattie invisibilizzate. Un percorso che, grazie anche all’esperienza dell’associazione MisMàs, integra competenze diverse e si propone una presa in carico multidisciplinare per rispondere ai bisogni di chi convive con queste patologie.

Interverranno: la direttrice della Clinica di Ostetricia, Lorenza Driul, professoressa di Ginecologia e ostetricia del Dipartimento di Medicina dell’Ateneo; Anna Biasioli, componente dell’equipe della Clinica; Chiara Carpenedo e Arianna Coidessa, rispettivamente dirigente medico e fisioterapista della Struttura operativa complessa Riabilitazione perineale dell’Istituto di medicina fisica e riabilitazione (Imfr) “Gervasutta” di Udine. Concluderanno Arianna Donna Felettig, Arianna Patrizi e Federica Rizzi.

L’incontro rientra nella rassegna “Udine Informed. Scienza, salute e comunità” promosso dal Dipartimento di Medicina.