Congresso UIL Scuola: Segretario nazionale D’Aprile al Congresso regionale, martedì a Capriva del Friuli
Uil Scuola RUA Friuli Venezia Giulia svolgerà il proprio Congresso regionale martedì 24 febbraio a partire dalle ore 10:00, nelle Cantine del Castello di Spessa, in via Spessa 1 a Capriva del Friuli (GO). L’appuntamento costituirà un importante momento di analisi e dibattito sulle prospettive del sistema scolastico regionale e nazionale. Il congresso vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo sindacale e istituzionale, tra cui:
• Giuseppe D’Aprile, Segretario generale nazionale UIL Scuola RUA;
• Pasquale Raimondi, Segretario nazionale Uil Scuola;
• Alessia Rosolen, Assessore regionale all’Istruzione, lavoro e formazione;
• Daniele Beltrame, Direttore dell’Ufficio scolastico regionale;
• Rosella Benedetti, Presidente del Comitato donne della CES;
• Sandi Modrjian, rappresentante del sindacato dell’Istruzione e cultura della Slovenia.
Sintesi del programma:
• 10:00: Registrazione degli invitati e dei delegati.
• 10:45: Intervento del Segretario generale regionale.
• 11:00: Interventi degli ospiti istituzionali.
• 12:45: Intervento del Segretario generale nazionale, Giuseppe D’Aprile.
• 14:30: Ripresa dei lavori e adempimenti statutari.