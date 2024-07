Domani, 18 luglio More Than Jazz 2024 ospita la grande voce di Chiara Luppi al giardino del Torso di Udine

Sono stati selezionati da prestigiose università di musica internazionali come il St. Louis College di Roma, il KUG – Conservatorio di Graz, la HKB – Università delle arti di Berna e il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. Ora, dopo una residenza artistica in Friuli, si esibiranno sul palco a fianco di una grande voce come quella di Chiara Luppi, alla guida proprio della masterclass. Parliamo del concerto, organizzato in collaborazione con il festival Nei Suoni dei Luoghi, che vedrà la cantante esibirsi a fianco di cinque giovani talenti selezionati da prestigiose università musicali internazionali che hanno appena concluso proprio con Luppi una residenza artistica in Friuli.

C’è quindi grande attesa per il via ufficiale, domani, 18 luglio alle 21 al Giardino del Torso di Udine, di More Than Jazz, la rassegna organizzata da SimulArte che accompagnerà il pubblico con una decina di concerti lungo tutta l’estate. L’appuntamento con il concerto di Chiara Luppi e l’Eu New Generation 5et, a ingresso libero, è realizzato in collaborazione con il festival Nei Suoni dei Luoghi realizzato dall’associazione Progetto Musica.

Nell’affascinante cornice del Giardino del Torso, ad accompagnare Luppi, ci saranno Jean-Baptiste Rousseaux alla tromba, Lucien Palak al sax tenore, Samuele Gandin all’Hammond, Yann Lennart Schandl al basso acustico ed elettrico e Ruben Mammano alla batteria.

“Cant-attrice” padovana di origine italo-armena, la voce è dolce e con evidente sensibilità Soul. Nella televisione Italiana canta nel Festival di “Sanremo giovani” con il suo brano “Per un attimo” posizionandosi 8/su 99. Nel 2009 ha cantato Flows Away , inserito nel cd Di Luca Francioso ” L’altra pelle “. Duetta con Umberto Tozzi nel doppio album “Yesterday, Today” in “Si può dare di più” e nell’inedito: Mi apri o no . Vince il Premio Berkleey School come “best artist live in Perugia ad Umbria Jazz. Voce di sigle televisive e tantissimi spot nazionali, tra i più famosi: RTL 102.5 “Very Normal People”. Nei Musical è stata “Nutrice” nel colossal “Giulietta e Romeo” di R. Cocciante; poi “Madre di Cecilia”, “Perpetua”, “Monaca di Monza” nella grande opera “I Promessi Sposi” di M. Guardì, produzione Rai. Nei live collabora con artisti come Larry Ray (the Temptations), Tony Momrelle (Incognito e Hearth Wind & Fire), Sarah Jane Morris, Ronny Jones, James Thompson, Vincent Williams, Durga Mc Broom (corista dei Pink Floyd), Mario Biondi, Alberto Fortis, Alan Sorrenti, Umberto Tozzi, Alexia, Dr. Feelx (Chiambretti Night) con cantanti pop, gruppi Gospel e Rhythm & Blues.

Il concerto, come ricordato, è a ingresso libero e in caso di maltempo si svolgerà al Teatro Palamostre. Per informazioni biglietteria@simularte.it o 0432 1482124.