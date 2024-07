Interrogazione Cucchi (sinistra italiana-alleanza verdi sinistra) sul carcere di Trieste

Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un’interrogazione al Senato a firma Ilaria Cucchi (Sinistra Italiana) con cui si chiede al Ministro della Giustizia come intende assicurare che i detenuti, ma anche le stesse guardie carcerarie, vivano in maniera dignitosa. Il sollevamento in carcere a Trieste, conclusosi con la tragica morte di un detenuto, è avvenuto per denunciare le pessime condizioni igieniche, il sovraffollamento e il caldo insopportabile all’interno del Coroneo. Tutte situazioni ben conosciute e denunciate dai garanti dei detenuti e da numerose associazioni.

“Nel carcere del Coroneo il sovraffollamento è ormai a livelli critici: una struttura che ospita 260 detenuti rispetto a una capienza massima di 150 non è degna di un Paese civile. Da qui le parole di Fedriga che bolla la rivolta in carcere come in accettabile, ingiustificabile e intollerabile risuonano ancora più vergognose.” dichiara il Segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin.

Nell’interrogazione della Senatrice Cucchi si chiede di sapere: cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per assicurare che i detenuti vivano in condizioni dignitose;

se non creda che sia utile, anche considerando che gli ultimi fatti di Firenze, prevedere dei finanziamenti per modernizzare le strutture carcerarie in modo tale che i detenuti, già provati dal sovraffollamento, non patiscano il caldo come succede ora;

se non ritenga opportuno rivedere gli strumenti contenuti nel decreto-legge n. 92 del 2024, appena approvato, per trovare una reale soluzione al sovraffollamento.

“Sinistra Italiana continua a monitorare le situazioni critiche di carceri e CPR in Regione, a difesa dei diritti dei detenuti e di chi ci lavora” dichiara Badin.

—